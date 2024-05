La 5D della scuola Leopardi premiata dalla polizia

La classe 5D primaria dell’IC ’Giacomo Leopardi’ di Grottammare ha le idee chiare su qual è ’L’agente di polizia locale che vorrei accanto’. La scolaresca ha ottenuto il terzo posto all’omonimo concorso artistico, indetto dal Mir-Ufficio scolastico regionale d’intesa con la Regione Marche, presentando un’intervista realizzata in collaborazione con il comando della polizia locale nella quale, attraverso una serie di domande molto puntuali, sono stati messi in evidenza i molteplici aspetti del lavoro e dell’impegno cui gli agenti sono chiamati a svolgere ogni giorno. La premiazione avverrà il 23 maggio, a Fermo, nel corso della Festa regionale della polizia locale. "Dopo aver conosciuto meglio gli agenti di polizia locale della nostra città – scrivono gli alunni della 5D – siamo sicuri che l’agente che vogliamo avere al nostro fianco è proprio come loro: sempre gentili, disponibili ed appassionati del loro lavoro. Grazie, con voi vicino ci sentiamo al sicuro". Protagonista dell’intervista, la vice comandante Paola Merlonghi che esprime le congratulazioni di tutto il comando per l’ottimo piazzamento.