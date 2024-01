La befana arriva prima. Festa a Villa Pigna

Anche a Villa Pigna è in arrivo la Befana.Oggi festa al palazzetto grazie alla sinergia tra l’associazione culturale ‘Ascoli +’, guidata da Danilo Capoferri, e l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Matteo Terrani. Il programma della serata prevede, alle 17, un’eccezionale rappresentazione teatrale intitolata ‘La Principessa Malcontenta’, a cura della rinomata ‘Compagnia Teatrale Battipalco’: un’opportunità unica per immergersi in un mondo magico e divertente. Alle 18, invece, il momento clou con l’arrivo nel territorio folignanese della Befana: la simpatica vecchina porterà dolci e tante sorprese per tutti, in particolare per i più piccoli. Quello che si potrà vivere, dunque, sarà sicuramente un bellissimo momento di gioia e divertimento per tutta la famiglia. Ovviamente, la partecipazione a entrambi i momenti è gratuita e aperta a tutti. "Non vediamo l’ora di festeggiare insieme la Befana e diffondere gioia in tutta la comunità – spiega Danilo Capoferri, presidente dell’associazione culturale ‘Ascoli +’ -. Invitiamo davvero tutti a partecipare".

Matteo Porfiri