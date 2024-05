La Blu Basket lascia Treviglio per Orzinuovi. Protestano i tifosi: "Vogliamo rispetto"

Da ieri è ufficiale: il presidente Stefano Mascio ha deciso di spostare la Blu Basket, storica realtà di Treviglio, a Orzinuovi che ritroverà così subito la A2 persa sul campo un mese fa retrocedendo in B. Notizia confermata con un comunicato stampa dallo stesso Mascio. Notizia che scontenta, come prevedibile, il popolo trevigliese che ha reagito con duri striscioni di protesta e l’annuncio di una mobilitazione per salvare la propria squadra. Lunedì notte il tifo organizzato dei due gruppi Rangers, i veterani Rangers Trei e le nuove leve, i Rangers Boys, hanno appeso striscioni di protesta alle cancellate del palazzetto.

Nel timore di pesanti contestazioni l’annunciata conferenza stampa di Mascio, che avrebbe dovuto tenersi ieri mattina al PalaFacchetti, è stata annullata.

Così Mascio ha comunicato il trasloco attraverso una nota stampa. "Comunico un nuovo progetto imprenditoriale che punta a dare maggior solidità e ambizioni alla società che avrà come nuova sede Orzinuovi. Personalmente non voglio più sostenere da solo l’onere di una serie A2, per tale motivo unirò le forze con nuove realtà imprenditoriali che hanno creduto nel nostro progetto garantendo un sostegno economico importante".

Parole chiare, messe nere su bianco, che non sembrano lasciare spiragli ad un ripensamento, nonostante il sindaco di Treviglio e gli imprenditori locali si siano attivati per evitare il trasferimento della Blu Basket in un’altra provincia.

Nel comune trevigliese resterebbero le giovanili, l’Academy.

Troppo poco per i tifosi, insorti con un comunicato: "Non possiamo accettare che una storia così lunga e gloriosa venga cancellata senza alcuna spiegazione. La Blu Basket non è solo una squadra, ma un simbolo della nostra città".

Ora Treviglio, dopo l’addio di Mascio, potrebbe tentare di ripartire subito da una serie B nazionale, operazione più difficile e costosa, oppure da una serie B Interregionale: ci sarebbero già stati contatti con la dirigenza degli ex rivali della Bergamo Basket 2014, che l’anno prossimo non avrà un palazzetto dove giocare nel capoluogo orobico, per valutare un possibile trasferimento della BB14, peraltro impegnata nei playoff per salire in B nazionale, al PalaFacchetti. Più difficile un accordo in tal senso con l’altra compagine bergamasca in B2, la BluOrobica, che utilizza la vetrina del quarto campionato per fare giocare i suoi ragazzi della Under 19, una filosofia che il presidente Paolo Andreini intende mantenere.

Fabrizio Carcano