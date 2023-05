La carica dei bersaglieri Il raduno sotto le Cento torri

Undici mesi per vincere la sfida del Raduno nazionale 2024 dei bersaglieri, in programma nei giorni del 3-4-5 maggio. Un momento importante per la città delle cento torri che sarà letteralmente invasa da migliaia di ‘piume nere’ e 55 fanfare italiane con migliaia di visitatori al seguito. La 71esima edizione della festa nazionale è stata presentata ieri mattina in comune. "Una grande occasione per tutto ciò che rappresenta un evento di questa caratura – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. L’ultima volta accadde nel 2004. Era impensabile all’inizio, poi grazie al presidente dell’associazione nazionale bersaglieri siamo riusciti a far arrivare il raduno qui. Ringrazio la Start e il Bim che ci hanno sostenuto. Ci stiamo confrontando con Prefetto e forze dell’ordine per predisporre un adeguato piano di sicurezza. Sono previste circa 70-80mila persone in città. Un grazie va anche ai sindaci degli altri 32 comuni della provincia. Ogni fanfara porterà un valore artistico e culturale importante. I bersaglieri rappresentano un’identità forte della nostra nazione e il fatto che siamo qui rafforza la posizione rivestita dalla nostra città. Stiamo curando tutti gli aspetti legati ad accoglienza, trasporto e servizi. Chiedo alla città di esserci vicini per la migliore riuscita. Domenica saremo a La Spezia, città del raduno 2023, per il passaggio di consegne". A presiedere il comitato organizzatore, nelle recenti settimane, è stato nominato il segretario generale del comune Vincenzo Pecoraro che potrà avvalersi del contributo offerto dai membri Roberta Faraotti, Cristiana Biancucci, Alfredo Fratalocchi, Luigi Contisciani, Enrico Diomede, Luca Pasqualini. Presentato anche il logo ufficiale che ha dei chiari riferimenti alle cento torri. "Sarà una bella sfida – sostiene Ugo Feriozzi, presidente associazione Bersaglieri Ascoli –. Ogni volta che c’è stato un raduno qui lo abbiamo sempre fatto di corsa. Lavoreremo tanto e vedremo che accadrà, ma siamo sicuri che il risultato non si farà attendere. Mancano soltanto 11 mesi, bruceremo le tappe". Si sta già predisponendo, con il supporto della Start, un servizio di trasporto adeguato alla grande richiesta. "Sarà un impegno importante per il servizio di trasporto, ma cercheremo di farci trovare pronti rinnovando anche il parco mezzi – afferma Enrico Diomede, presidente della Start –. È un momento importante e per noi sarà l’occasione ideale per dimostrare il valore della nostra azienda di trasporti".

Massimiliano Mariotti