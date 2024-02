La Caritas cerca volontari per il servizio civile La Caritas diocesana di Fermo cerca volontari per il servizio civile. Contattare serviziocivile@caritasdiocesifermo.it o il centro per l'impiego di Fermo. Im Retail srl di Porto Sant'Elpidio cerca addetto alla manutenzione del verde e manutenzione generica. Contattare m.iagatti@malloni.com. La Sylla Sitan di Sant'Elpidio a Mare assume autista con patente C e cqc. Inviare il curriculum vitae a syllatrasporti@gmail.com.