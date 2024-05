La ciclovia turistica tra Massignano e Fermo: ecco il progetto

Prende corpo il tratto di Ciclovia Turistica Adriatica tra Massignano e Fermo. Il progetto del primo lotto funzionale che la regione Marche ha individuato nei territori comunali di Massignano, Altidona, Campofilone e Fermo è stato predisposto e diviso in 4 stralci. Il primo si sviluppa nel retro spiaggia di Massignano ed ha una lunghezza di 1.400 metri, il secondo nel comune di Campofilone per un piccolo tratto di 300 metri, il terzo nel comune di Altidona che si estende per 2.800 metri di cui 120 nel tratto sud e 800 nel tratto a nord del fosso San Biagio ed i restanti 1.880 riguardano un tratto di pista ciclabile già esistente. Il quarto stralcio si trova nel comune di Fermo e si estende per 2.050 metri dal fosso San Biagio verso nord fino al camping Paradiso. Ora la conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto di livello definitivo-esecutivo dell’intervento si è conclusa positivamente con l’acquisizione dei pareri favorevoli degli enti coinvolti e l’adizione della determinazione. A seguito di ciò la Cooprogetti società cooperativa ha predisposto gli elaborati dei livelli di progettazione definitiva della ciclovia che per il tratto Massignano-Campofilone prevede un costo di 3.307.661,61 euro.