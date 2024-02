La competizione via chat. Partito il contest del pubblico

E’ partito ieri, sul canale whatsapp ufficiale del Carnevale di Ascoli, il contest per decretare la maschera più apprezzata dal pubblico. Sono state caricate le foto ufficiali dei gruppi iscritti al concorso mascherato del Carnevale di Ascoli 2024, scattate nelle giornate di sabato e domenica. La partecipazione è estesa anche a tutte le maschere singole o gruppi non iscritti al concorso, purché siano gli stessi protagonisti del gruppo, o maschera, a inviare una propria foto, mascherati, tramite messaggio privato alle pagine ufficiali Facebook o Instagram del Carnevale di Ascoli. Sarà quindi possibile, per gli iscritti al canale, votare. Il gruppo che, alla chiusura delle votazioni, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze riceverà un riconoscimento, non economico, quale gruppo più apprezzato dal pubblico del Carnevale ascolano 2024, e verrà premiato durante la cerimonia di domenica, al teatro dei Filarmonici. Alle votazioni possono partecipare soltanto gli iscritti al canale whatsapp ufficiale del Carnevale di Ascoli, al quale è possibile però iscriversi. Il termine delle votazioni è venerdì 16 febbraio, alle 15. Nella mattinata di ieri, progressivamente, sono state caricate sul canale, prima le fotografie ufficiali, ovvero quelle scattate dai fotografi autorizzati dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ davanti al teatro Ventidio Basso o in loco per le postazioni fisse, di tutti gli iscritti al concorso mascherato. Subito dopo quelle ricevute dalle maschere singole o gruppi non iscritti al concorso.

l. c.