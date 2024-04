La crisi del clima porta danni

La sanità incerta terrorizza, il ricordo del Covid è dietro l’angolo, ma la reale preoccupazione è purtroppo davanti a noi, con il cambiamento climatico in atto. I disastri causati dalla crisi del clima ‘vincono’ il primo posto nella scala del terrore made in Italy, secondo il Censis, e anche made in Ascoli. E questo perché anche le cento torri sono sempre più sottoposte ad eventi climatici pesanti che provocano non pochi danni, dalla grandine che rompe finestre e cristalli delle auto agli allagamenti. Alla luce di ciò, gli ascolani sono portati a doversi sobbarcare di prezzi che negli ultimi 10 anni sono aumentati tantissimo. Ma nonostante i costi aumentati, le richieste sono ancora tantissime.

Come ci conferma un assicuratore attivo in zona: "Ascoli ha tariffe più impegnative rispetto ad altri luoghi, ad esempio Fermo. La stessa polizza ad Ascoli viene molto più che a Fermo. Questo avviene perché le statistiche dimostrano che questa città è più soggetta a eventi disastrosi, ad esempio più grandinate, che generano non pochi danni. Qui ogni due anni si registrano disastri che generano centinaia e centinaia di danni. Ovviamente, quindi, le polizze sono più costose".

o.f.