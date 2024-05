’La cultura del sollievo’: c’è la tavola rotonda

Domenica a Ripatransone si celebra la ricorrenza della Giornata Nazionale del Sollievo, giunta alla XXIII edizione. Il Comune di Ripatransone è stato il primo in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento di ’Città del sollievo’ dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, titolo riconosciuto dall’Anci, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. E’ dalla nomina di Ripatransone a prima città del sollievo che ha preso il via la costruzione della rete città del sollievo. Oggi conta centinaia di comuni che hanno assunto l’impegno partecipativo, formativo e informativo nella promozione della cultura del sollievo. Domenica dalle 9.15 alle 11.45 nella Sala Consiliare, si terrà una tavola rotonda aperta alla comunità dal titolo ’la cultura del sollievo: centralità della persona nei percorsi di cura’.

Al termine della stessa, è prevista una visita presso la Rsa cittadina per un saluto e un omaggio floreale agli ospiti. Lunedì, in collaborazione con l’Ambito Territoriale sociale, dalle 10 alle 12 si terrà un seminario dal titolo ’I Servizi di sollievo per il disagio mentale’.