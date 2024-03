La cultura protagonista. Degustazione in Pinacoteca

Sarà un weekend all’insegna della bellezza e della cultura, quello in programma oggi e domani a Ascoli. Il primo imperdibile appuntamento per gli amanti dell’arte è quello di scena in pinacoteca dove, dopo la nascita dell’essenza ideata appositamente per la struttura museale di piazza Arringo da Filippo Sorcinelli, ovvero il profumo per l’ambiente ‘Idillio verde’, faranno il loro ‘debutto’ i thé aromatizzati ‘Crivelli’s flavour’ con i frutti che compongono i festoni dipinti da Carlo Crivelli, come la mela, la pesca e la ciliegia, in una miscela esclusiva appositamente ideata per i musei civici. La prima occasione per degustarli ci sarà domani quando, alle 18, avrà luogo uno dei quattro incontri domenicali ‘Arthé e note’ a ingresso gratuito: i visitatori potranno godere del fasto dei saloni della pinacoteca e della bellezza dei capolavori esposti accompagnati dal curatore Stefano Papetti, ascoltando gli interventi musicali di talentuosi musicisti e sorseggiando, appunto, una tazza di thé aromatizzato.

"‘Un vero e proprio viaggio sensoriale – dice Papetti – in grado di fondere la storia secolare delle opere d’arte con la necessità di continuo rinnovamento e perfezionamento dell’esperienza di visita, affinché possa diventare sempre più stimolante e all’avanguardia". "Vogliamo arricchire la nostra offerta culturale – continua il sindaco Fioravanti – anche attraverso eventi come questo che coinvolgono in maniera trasversale più arti, come la letteratura, la musica e naturalmente la pittura. L’ingresso gratuito domenicale fino al 24 marzo vuole essere uno stimolo per conoscere la nostra meravigliosa pinacoteca, impreziosita da iniziative come l’essenza Idillio verde e ora il thé Crivelli’s flavour che mirano a rendere l’esperienza di visita sempre più unica".

Gli altri appuntamenti sono in programma il 10, 17 e 24 marzo, sempre alle 18. Invece, oggi, alle 17, la sala della Vittoria farà da cornice alla presentazione del volume ‘Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, di scambi e di magnifici ornamenti’ di Maria Giuseppina Muzzarelli che dialogherà con il direttore dei musei Stefano Papetti. E ancora, sempre domenica, ma alla libreria Rinascita (ore 17), si terrà la presentazione del libro ‘La danza della lepre’ con l’autrice Giuseppina Pieragostini, mentre alle 17.30, all’auditorium ‘Neroni’, è in programma l’incontro con l’amatissima scrittrice Susanna Tamaro che presenterà il libro ‘Il vento soffia dove vuole’.

Lorenza Cappelli