La Farfalla d’Oro al Serpente Aureo: lo show venerdì

A Offida è conto alla rovescia per la Farfalla d’Oro, rassegna canora per bambini, che si svolgerà venerdì, con inizio alle 21, nel teatro Serpente Aureo. L’evento, giunto alla 31a edizione, è stato organizzato dal Comitato ‘La Farfalla d’Oro’, presieduto da Sabina Premici in collaborazione con l’amministrazione comunale di Offida, la Pro Loco, l’Istituto Musicale ‘Giuseppe Sieber’ ed il Corpo Bandistico ‘Città di Offida’. I cantanti in erba che si avvicenderanno sul palcoscenico del Serpente Aureo: Ginevra Lattanzi (Colli del Tronto), Sofia Di Gennaro (Mosciano Sant’Angelo), Anita Maria Sallustio (Castel di Lama), Aylen Cameli (Offida), Carlotta Pasquali (Offida), Diego Pulcini (Ascoli), Yasmine Manai (San Benedetto), Nicoletta Merlonghi (Castel di Lama), Alessandro Massi (San Benedetto del Tronto) e Nicole Albanesi (Castel di Lama). Durante la serata verrà consegnato il premio ‘La Farfalla d’Autore’ all’attore ascolano Andrea di Luigi, inoltre il premio offerto dal Resto del Carlino, al cantante più simpatico della serata. Il ricavato sarà devoluto al "Il Sole Di Giorgia" e all’Avis.