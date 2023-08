La festa del grano con il Museo della civiltà contadina e artigiana

Dal 4 al 6 agosto a Ripatransone torna la festa del grano a cura del Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, che si terrà nel piazzale davanti al Museo stesso. Venerdì alle 19 saranno aperti gli stand gastronomici e alle 21, la compagnia teatrale ’Nuovo Settemmezzo’ farà rivivere il dialetto ripano con ’Le poesie della nostra tradizione’. Sabato dalle 17 visite guidate al Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, che termineranno con l’assaggio del Vino Santo di Ripatransone, prodotto dai soci del Museo. Alle 19 apertura degli stand gastronomici e serata in allegria con il gruppo ’Luna d’Oriente’. Nel pomeriggio di domenica, dalle 17 in poi, i soci del Museo manterranno fede al proprio mandato, di tramandare le tradizioni legate al mondo contadino ed artigiano ed in particolare alla trebbiatura del grano, con l’utilizzo dei vecchi macchinari custoditi nel Museo, che torneranno a funzionare ed a far rivivere il faticoso impegno di quei tempi, insieme all’allegria dei suoni e dei canti della tradizione, che sempre accompagnavano gli uomini, le donne ed i bambini, in quei giorni di duro lavoro.