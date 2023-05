La festa dell’Uteap: consegnati gli attestati

Doppia festa per l’Uteap di Ascoli: oltre al pranzo di fine anno c’è stata anche la consegna degli attestati di frequenza. Insegnanti e studenti dei corsi di fotografia, ceramica, disegno, storia dell’arte, informatica e inglese si sono dati appuntamento al ristorante Villa Angelini per un gustoso pranzo. Durante il banchetto sono stati consegnati gli attestati di frequenza ai corsi. In occasione della cena è intervenuto anche l’assessore Massimiliano Brugni. Durante la serata sono stati allestiti anche i lavori svolti durante l’anno accademico 2022-23.