La festa di Sant’Antonio. Animali benedetti e processione: bagno di folla in piazza

Ampia partecipazione di cittadini con i loro amici a quattro zampe, ieri pomeriggio, in piazza Arringo, in occasione della benedizione degli animali e dei mezzi agricoli e, a seguire, alla processione in onore di Sant’Antonio Abate. Organizzati dal Comune in collaborazione con il Comitato, l’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ e la parrocchia di San Giacomo della Marca, i festeggiamenti del 17 gennaio hanno aperto ufficialmente, come tradizione, l’edizione 2024 del Carnevale, la cui settimana clou è in programma dall’8 al 13 febbraio. A impartire la benedizione, davanti al Duomo dove è stata esposta la statua di Sant’Antonio, il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri. Presenti il sindaco Marco Fioravanti e, nelle duplice veste di assessore e presidente del Comitato festeggiamenti, Massimiliano Brugni, mentre la musica e i balli popolari sono stati a cura dei gruppi ‘Carrajate’, ‘Pozza j bbè’, ‘Aria bbona’ e ‘La Tradizione’. Dopo la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli (c’erano anche molti trattori), è partita la processione dei fedeli con la statua del Santo che è stata riportata nella chiesa in cui è custodita, San Giacomo della Marca a Porta Cappuccina, dove alle 17 c’è stata la messa. Per tutta la giornata di ieri sono state celebrate funzioni religiose con sacerdoti confessori a disposizione dei fedeli, e si è svolta la IX cavalcata Sant’Antonio Abate in collaborazione con il centro ippico ‘Le coste’. Quindi, alle 20, il programma si è chiuso con la cena di Sant’Antonio. I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio andranno avanti ancora: il 20 e 21 gennaio, alle 16, in centro storico si svolgerà la XI rassegna canti di questua con diversi gruppi musicali partecipanti che sono: Carrajate e Pemmadora, coro Riviera delle Palme, Pozza j bbe, Musici popolari e gruppo Celani.

Lorenza Cappelli