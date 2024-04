La festa sociale della sezione ’Enrico Toti’

I Bersaglieri della sezione ’Enrico Toti’ di Grottammare si sono ritrovati per la festa sociale e il tesseramento. Tra gli ospiti il sindaco Alessandro Rocchi e diversi simpatizzanti. Nel corso della riunione sono stati premiati i bersaglieri Tarcisio Cava, con funzione di segretario e il maratoneta Luigi Vesperini. Alle signore simpatizzanti un omaggio floreale e una bandiera tricolore, al sindaco Rocchi un cappello cremisi. Il presidente Pino Egidio Scartozzi ha annunciato che in occasione dell’arrivo di migliaia di bersaglieri e circa 60 Fanfare per il settantunesimo raduno nazionale ad Ascoli, il 2 maggio, il comune di Grottammare ospiterà la Fanfara di Abbiate Grasso che terrà due concerti: sabato 4 alle 18 in piazza Carducci e alle 21.15 in piazza Mazzini. Domenica alle 13 tutti al ristorante le Terrazze per il ’rangio cremisi’ allietato dalle note bersaglieresche.