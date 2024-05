La Fiab: "Si stanno muovendo bene, solo un po’ di lentezza"

"L’amministrazione si sta muovendo bene e sta mostrando sensibilità per migliorare la mobilità sostenibile in città, ma c’è un po’ di lentezza". Così la Federazione italiana ambiente bicicletta commenta la situazione ‘piste ciclabili’ ad Ascoli. "Stiamo collaborando ormai da un paio d’anni – dice il presidente, Enrico Calcinaro – e in modo abbastanza costruttivo sia per il Biciplan sia per quanto riguarda l’osservatorio per la mobilità sostenibile e la qualità della vita. Tanto è vero che ha appaltato una serie di piste ciclabili, per esempio il collegamento di piazza Arringo con Porta Romana, il collegamento con Monticelli tramite il ponte di San Filippo. Quello che si può notare è però una certa timidezza nel realizzare poi queste opere, come per esempio la zona 30 nella zona di Porta Maggiore".

Perché scegliere il quartiere di Porta Maggiore per attuare il piano?

"In primis è molto popoloso, e poi, ci sono praticamente tutte le scuole superiori e quindi questo dovrebbe consentire a tutti gli studenti di poter utilizzare al meglio la bicicletta".

Nella zona del centro storico cosa si potrebbe fare per migliorare la mobilità sostenibile?

"Abbiamo fatto varie proposte soprattutto per quanto riguarda l’ampliamento delle ztl a tutto il centro, praticamente a tutto il perimetro dentro i ponti, come già succede in alcune vie centrali, basta modificare leggermente il traffico automobilistico per migliorare la mobilità pedonale e ciclistica. Però siamo ancora distanti dal realizzarlo".

Il passaggio dal ponte di San Filippo a Monticelli non è ancora garantito, cosa succede?

"Il progetto esiste, è stato finanziato il collegamento tra via Tevere e via dei Platani. C’è un po’ di timidezza, ma il passaggio dei parcheggi al lato sinistro è già stato realizzato, quindi basterebbe semplicemente tracciare la ciclabile".

Ott. firm.