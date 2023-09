La Fiera parte col botto: "Siamo una squadra unita"

Non è bastato il giorno lavorativo per frenare l’entusiasmo dei lamensi, che numerosi hanno presenziato all’inaugurazione della 27esima edizione della fiera del Santissimo Crocifisso, a Piattoni. Sotto un sole ancora alto e bruciante, intorno alle 11, il sindaco Mauro Bochicchio ha tagliato il nastro. Castel di Lama è riuscita a mettere sui banchi un altro successo. A impreziosire la situazione l’intervento di moltissime autorità civili e religiose: il senatore Guido Castelli, il senatore Augusto Curti, l’assessore all’agricoltura Andrea Maria Antonini e moltissimi rappresentanti politici e del settore zootecnico. Dopo la benedizione del parroco la banda Città di Castel di Lama si è esibita con l’Inno d’Italia, supportata anche dal Coro delle Ville. A dare colore alla manifestazione un gruppo di giovani majorettes dell’Akkademia delle fate. Il benvenuto ai presenti è stato dato dalle rotonde zucche arancioni e l’odore delle frittelle e dolciumi che si è spaso per tutto il viale.

Sulle bancarelle non manca nulla; dalle trecce di cipolle, ai mazzi di peperoncino, dalle pagnotte alle pizze, alla porchetta, bancarelle ricolme di oggetti dai colori brillanti, che appassionano grandi e piccini. Il sindaco Mauro Bochicchio ha mostrato soddisfazione: "Siamo arrivati alla 27ª edizione, ma non tutto è scontato. Perché la manifestazione prosegua il suo cammino per il futuro è necessario lavorare. Il segreto? Una squadra unita e che mostri interesse per la sua città. L’impegno profuso per l’organizzazione dell’evento è un gesto molto importante e di profondo significato. Quest’anno ci presentiamo con una squadra confermata, ma rinnovata nei ruoli, a guidarla è l’assessore Loredana Zappacosta, che ha la delega alla Fiera, Rievocazione storica e Quintana, supportata da tantissime persone".

Intanto ieri la fiera ha fatto registrare un successo completo, sia di presenze sia di gradimento che ha visto registrare l’entusiasmo dei tanti visitatori, sia grandi, che piccoli, e la soddisfazione dei vari operatori coinvolti. Un afflusso continuo di persone, che ha animato il viale di Piattoni, con tantissimi bambini incuriositi e attratti dalle mostre zootecniche, con la possibilità di accarezzare e dar da magiare a asini e mucche, cavalli e ovini, oltre che partecipare ai tanti laboratori pensati per loro e per i loro genitori. In mattinata si è tenuto il convegno organizzato dalla Coldiretti ‘Il clima sta cambiando’. Oggi si replica con tanti appuntamenti in programma: alle 9 si terrà la XXVII mostra interprovinciale dei bovini razza marchigiana, seguirà la scuderizzazione dei cavalli e l’apertura degli stand de ‘Li Respell’, alle 10 convegno ‘Dalla pianta al tartufo’ a cura di La Rocca Tartufi. Seguirà alle 11 il convegno: ‘Conoscere l’olio extravergine d’oliva … di qualità’, mentre alle 14.30 si terrà la sfilata amatoriale cinofila ‘Can …minando Insieme’ che coinvolgerà tutti i cani: di razza e meticci, l’iscrizione è gratuita, l’evento è curato dalla A. S. D. in collaborazione con la Lega difesa del cane’. Durante tutta la giornata non mancheranno buon cibo, laboratori per i più piccoli e musica per tutti i gusti.

Maria Grazia Lappa