La giornata della disabilità. Dallo sport al laboratorio

Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1981 per promuovere conoscenza e cultura, sostenere l’inclusione e eliminare discriminazioni e violenza nei confronti dei disabili. Il Comune di Ascoli, attraverso l’assessore alle politiche sociali, Massimiliano Brugni, ha organizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato che sul territorio si occupano a vario titolo di disabilità, un ricco calendario di eventi che avrà inizio già da oggi per concludersi il 7 dicembre. "Per celebrare questa ricorrenza il nostro motto sarà ‘una giornata per tutto l’anno’ – dice Brugni –, nel senso che l’amministrazione comunale vuole ogni giorno fare qualcosa per le persone con disabilità. Nell’ambito delle politiche che stiamo portando avanti stiamo cercando sempre più di rendere la nostra città inclusiva, allargando le attività a loro disposizione. Il calendario stilato per la Giornata mette insieme tanti appuntamenti per poter sensibilizzare sempre più sul tema dell’inclusione e rendere la nostra città sempre più accogliente da questo punto di vista. Il Comune, sotto il profilo dei fondi a disposizione per la disabilità, ha centrato tutti gli obiettivi grazie anche a una rete di associazioni. Il mio ringraziamento va alla Consulta per la disabilità presieduta da Maurizio Cacciatori, che ha organizzato questo evento". Il primo appuntamento, quello di oggi, è con lo sport, dalle 10 alle 12, al campo di calcio di Monterocco dove, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni Aism e Aniep, si darà lettura al libricino dal titolo ‘Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale’ .

Dalle 15 alle 19, in piazza Arringo, verrà allestito un gazebo con materiale informativo dell’ associazione ‘La casa di Gigi – cooperativa Aquerò-Unitalsi’. Alle 20, infine, al cinecircolo di Monticelli ci sarà la proiezione del film ‘La teoria del tutto’ a cura dell’associazione Anchise. Ricco il programma di domani: alle 9.30, da piazza Arringo partirà una camminata inclusiva dal titolo ‘Percorsi culturali piceni, dieci storie da narrare esplorando Ascoli’, dalle 10 alle 12, sotto la loggia dei mercanti si svolgerà un laboratorio di ceramica con esperienza al buio per chi non vede a cura dell’Unione italiani ciechi e ipovedenti, e dalle 10 alle 19, attività di laboratorio inclusivo di ceramica per bambini e mostra in collaborazione con i ragazzi dell’Anffas. Programma completo sul sito del Comune.

Lorenza Cappelli