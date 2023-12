La gita dell’Immacolata e poi la paura: soccorsi due escursionisti in difficoltà

Il Soccorso Alpino e Speleologico di Ascoli ieri ha recuperato due escursionisti che si erano persi a causa del sopraggiungere del buio, nella zona della Macera della Morte. Le due persone in difficoltà hanno lanciato l’allarme, la chiamata al numero unico del 112 è arrivata intorno alle 16.45, la centrale ha subito chiesto l’intervento del Corpo nazionale che è intervenuto sul luogo per individuarli e potarli in salvo. I due sono stati raggiunti dai tecnici del Cnsas e dai vigili del fuoco, una volta accertate che le condizioni di salute erano buone i due sono stati accompagnati a valle. Per fortuna i due escursionisti sono stati subito individuati e portati in salvo prima che il freddo potesse rappresentare un problema serio.

m.g.l.