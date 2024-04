La lotta contro lo spreco alimentare

Con il supporto di Coop Alleanza 3.0 + vicini, l’’associazione Kairos Odv con sede a Monsampolo ha proposto all’ISC di Spinetoli, Acquaviva e Monsampolo un progetto di sensibilizzazione sullo spreco alimentare. Sono state undici, le classi coinvolte, tra elementari e medie, dislocate nei plessi dei comuni interessati. Vista la vastità e la complessità dell’argomento trattato, gli operatori di Kairos hanno scelto di far leva proprio sulla curiosità dei bambini e ragazzi, usando anche la metodologia dello brainstorming, per ottenere una comunicazione il quanto più attiva ed efficace. Gli argomenti trattati sono stati la piramide alimentare, gli atteggiamenti emotivi che influenzano i comportamenti umani, il condizionamento della pubblicità, la spesa consapevole e responsabile per quantità e qualità, l’importanza del saper leggere le etichette e la data di scadenza degli alimenti, il saper riutilizzare prodotti come ad esempio il pane e creare così nuove ed antiche ricette, le ricadute delle nostre scelte sull’ambiente e quindi sulla nostra salute ( acqua, energia suolo ), l’Agenda 2030, il riciclo degli scarti alimentari. Ne sono scaturiti ragionamenti di ordine medico, ambientale, ecologico, socio-culturale, etico ed economico. I giovani interlocutori, facendo considerazioni sulla complessità dell’argomento, hanno condiviso con tutti i presenti conoscenze, idee, ipotesi, soluzioni praticabili e riflessioni personali.

Ai bambini della primaria sono state proposte anche attività pratiche e di tipo ludico, per veicolare temi così impegnativi e non sempre di facile approccio come ma messa a dimora di sementi, gioco con la sagoma umana e riproduzioni in plastica di prodotti alimentari da scegliere e posizionare 0. Alunni e studenti sono stati molto interessati e coinvolti e ciò significa che quando vengono coinvolti, ascoltati e si dà loro fiducia, non tardano mai di sorprendere in maniera positiva. "Se pensiamo i bambini come attori del loro presente e del loro futuro - afferma la Presidente Kairos, Simonetta Sgariglia - li aiuteremo a diventare cittadini responsabili".

s. m.