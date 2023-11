La maxi festa dei 40enni

Un gruppo di amici si è messo alla ricerca del maggior numero di grottammaresi nati nel 1983 per festeggiare i 40 anni tutti insieme. L’appuntamento è per sabato 22 dicembre al Ristorante ’Riva del Sole’ di Grottammare con cena, musica e tanto divertimento. "I requisiti per partecipare alla festa sono semplici – spiegano i promotori – essere nati nel 1983, sentirsi grottammarese per nascita o per ’adozione’ e avere voglia di divertirsi insieme agli amici di un tempo". Costo della serata 50 euro (comprensive di cena, animazione, gadget ricordo e quota in beneficenza all’associazione "La Campana di Betlemme" di Chieti) Info e prenotazioni via WhatsApp al numero 347 2913689 entro il 17 dicembre (segnalare particolari intolleranze). "Mandaci una tua foto tra i 3 e i 5 anni – chiedono gli organizzatori – servirà per divertirci insieme". Su Facebook è già stato creato il gruppo "Quelli di Grottammare since 1983".