La maxi festa in piazza del Popolo. Divertimento e musica col pienone:: "Che sia un anno ricco di felicità"

Oltre tremila persone hanno atteso l’arrivo del 2024 in piazza del Popolo. Uno spettacolo strepitoso, quello andato in scena nel ‘salotto cittadino’ nella notte più emozionante dell’anno, a San Silvestro. Una lunga serata di festa cominciata alle 18.30 con il concerto delle ‘The Holograms’ e proseguita fino alle due inoltrate con le performance de ‘La Rua’, Dardust e Saturnino. Anche i ristoranti e i locali del centro storico sono stati presi d’assalto, tanto che i cenoni hanno fatto registrare il ‘sold out’ praticamente ovunque. In piazza, anche grazie a un significativo dispiegamento di forze dell’ordine, tutto è andato per il verso giusto: eccezion fatta per qualcuno che non ha rispettato appieno l’ordinanza firmata dal sindaco Marco Fioravanti che vietava l’utilizzo di giochi pirotecnici e dei fuochi d’artificio. Gli steward hanno monitorato gli ingressi, facendo in modo che non si superasse la soglia massima delle 3.500 persone, come richiesto dal prefetto. Ed è stata una bella festa per tutti coloro che hanno scelto Ascoli per trascorrere le ultime ore del 2023 e i primi vagiti del 2024. Merito anche degli organizzatori: insieme al Comune hanno infatti collaborato i ragazzi dell’associazione ‘Ap Events’, Ecoinnova, Ascoli Servizi Comunali ed Estra. Tra i presenti anche numerosi turisti provenienti dal nord Italia, precisamente da Mantova e Bergamo, già in prima fila dal tardo pomeriggio per assistere al concerto da vicino.

Gli artisti, assolutamente di livello, non hanno deluso le aspettative. A cominciare dalle ‘The Holograms’, che hanno ravvivato l’ora dell’aperitivo. Poi, alle 23 in punto, a salire sul palco maestoso di piazza del Popolo è stata ‘La Rua’, guidata dal frontman Daniele Incicco. La band, reduce da un anno ricco di soddisfazioni, ha scaldato il pubblico con alcuni dei propri brani più famosi e con due omaggi a Lucio Dalla (‘La sera dei miracoli’) e Lucio Battisti (‘Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi’). Poco prima della mezzanotte, per effettuare il countdown, la parola è passata al sindaco Marco Fioravanti, accompagnato dall’assessore Monia Vallesi, dal presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e da Danilo Capoferri dell’associazione ‘Ascoli +’. "Un’emozione incredibile trovarsi di fronte a così tanta gente e festeggiare insieme il Capodanno – ha spiegato il primo cittadino –. Sarà un 2024 pieno di lavoro ma siamo pronti. Auguro a tutti un anno ricco di felicità, pace e serenità". Dopo il brindisi (rigorosamente con bicchieri di plastica, vista l’ordinanza che vietava l’ingresso in piazza di contenitori in vetro), il clou con Dardust e Saturnino che hanno fatto ballare e divertire tutti fino a notte inoltrata. Per un Capodanno che difficilmente, chi era presente in piazza del Popolo, riuscirà a dimenticare.

Matteo Porfiri