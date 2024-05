La montagna inclusiva. Ecco ’Sibillini experiences’

La montagna può essere un luogo di pace e tranquillità, ma anche di inclusione sociale. Il progetto ’Sibillini Experiences’ organizza percorsi escursionistici inclusivi, fruibili anche da persone con disabilità. Il suo fondatore è Alessandro Ambrosi (Guida Ambientale Escursionistica e Vicepresidente dell’associazione Guide del Parco Nazionale dei Monti Sibillini). In questi anni, Alessandro ha collaborato, insieme a Bim Tronto, Comete Impresa Sociale e Mete Picene, alla realizzazione di eventi inclusivi. Sono state organizzate escursioni in kajak nel suggestivo ambiente del lago di Gerosa, oltre ad escursioni con accompagnamento in joelette. Quest’ultima è una carrozzina fuoristrada a ruota unica che permette, alle persone con mobilità ridotta, di percorrere sentieri montuosi in sicurezza. I percorsi di tipo inclusivo comprendono anche trekking in montagna, ciaspolate, escursioni con E-Bike (bicicletta elettrica con pedalata assistita) e laboratori di educazione ambientale. "Nello svolgere la mia attività – spiega Ambrosi – mi occupo dell’accoglienza, della tutela, della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dei Monti Sibillini, attraverso una scoperta emozionale del territorio. Il nostro progetto vuole creare un legame emotivo tra gli uomini e la natura".

Inoltre, nel biennio 2022-23, Alessandro Ambrosi è stato promotore e responsabile del progetto di ’Montagnaterapia’, volto alla riabilitazione di individui portatori di differenti problematiche. "La montagna è per tutti – aggiunge la Guida del Parco dei Monti Sibillini – e può essere vissuta da tutti, a prescindere dalle abilità di ognuno". Il progetto ’Sibillini Experiences’ è un’importante opportunità, per tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza immersiva e inclusiva in montagna, a contatto con un ambiente salubre e incontaminato.

