La mostra su Van Orton lambisce quota mille presenze

Quasi mille ingressi in sei mesi: sono questi i numeri dell’esposizione ‘Prospettiva Van Orton’, mostra andata in scena dall’8 agosto fra la Palazzina Azzurra e il Forte Malatesta di Ascoli, e che si è conclusa lo scorso 7 gennaio. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Verticale d’Arte con il patrocinio dei due comuni, ha portato nel territorio oltre 100 opere del duo artistico composto da Marco e Stefano Schiavon. I due artisti hanno iniziato la loro avventura nel 2013 collaborando con tantissimi brand del mondo della musica, dell’arte, del cinema, del design, dello sport, dell’industria e dell’automobilismo, lanciando ben presto la loro carriera oltre il confine nazionale. Un percorso espositivo di forte impatto visivo e sensoriale, articolato attraverso una serie di sezioni che attivano una narrazione affascinante e al tempo stesso densa di rimandi. Dalla sezione dedicata ai volti iconici e ritratti, alle scene salienti dei film entrati nell’immaginario collettivo, agli eroi della Marvel realizzati per la Disney e agli oggetti prodotti per i grandi brand come memorabilia in esposizione, fino ad arrivare a preziosi inediti creati ad hoc per questa loro prima esposizione antologica. Il catalogo bilingue, nato a corredo della mostra, ha incluso anche i saggi dello storico dell’arte Matteo Piccioni e di Massimiliano Vado, celebre attore e regista, accompagnati da un ricco apparato iconografico e da una piccola ‘incursione’ di Alessandro Cattelan. ‘Prospettiva Van Orton’ ha avuto una forte risonanza a livello mediatico, puntando i riflettori della stampa nazionale sulle città di San Benedetto e Ascoli, con servizi su Rai Radio1 e approfondimenti dedicati su Studio Aperto e Sky Arte. Nel corso dei circa 6 mesi di apertura al pubblico, la mostra ha registrato nella sua sede sambenedettese un totale di 968 presenze, tra visite alla mostra e partecipazioni al laboratorio e agli eventi realizzati all’interno dell’esposizione.