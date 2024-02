La Nazionale femminile al Del Duca

La nazionale di calcio femminile, a primavera, giocherà allo stadio Del Duca. Ad annunciarlo è direttamente l’assessore comunale allo sport, Nico Stallone. Sulla data non c’è ancora l’ufficialità, ma le ‘azzurre’ disputeranno ad Ascoli un match valido per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei. "Si tratterà di una partita molto importante – spiega Stallone – perché decisiva per la futura partecipazione all’Europeo. Inoltre, sempre in città, a giugno ospiteremo anche le finali dei campionati italiani di tutte le categorie giovanili". Dunque, due appuntamenti di rilevanza nazionale, quelli che andranno in scena ad Ascoli, e che rappresenteranno di fatto l’inizio delle celebrazioni per il riconoscimento di ‘Città Europea dello Sport’, che le cento torri hanno ottenuto per il 2025. In questi anni, comunque, Ascoli aveva già ospitato le nazionali di calcio: l’ultima volta è accaduto nel giugno del 2022, quando al Del Duca andò in scena la partita dell’Italia under 21 contro l’Irlanda per le qualificazioni agli Europei di categoria. Ancora prima, nel marzo dello stesso anno, in città fece tappa anche la nazionale azzurra Under 20, che sfidò la Germania pareggiando 1-1 nella sfida valida per il ‘Torneo 8 Nazioni’. Insomma, un legame ormai sempre più stretto, quello tra Ascoli e le nazionali italiane di calcio. Nel frattempo, il 13 aprile arriverà in città il ministro allo sport Andrea Abodi. Per quel giorno, l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessorato allo sport guidato proprio da Nico Stallone, sta predisponendo un ricco programma di iniziative. Su tutte la sfilata per le vie del centro storico di tutte le società sportive ascolane.

Matteo Porfiri