La passeggiata ecologica a Colli con ’Democraticamente insieme’

In una splendida giornata di sole, la lista elettorale ‘Democraticamente Insieme’ di Colli ha organizzato una camminata ecologica lungo l’alveo del fiume Tronto, un’iniziativa che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e attivisti, tutti accomunati dal desiderio di riscoprire e valorizzare il territorio. L’evento, pensato per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cura dell’ambiente si è snodato lungo un percorso immerso nella natura, permettendo ai partecipanti di apprezzare la bellezza paesaggistica e la biodiversità del fiume Tronto. Durante la camminata, i membri di ‘Democraticamente Insieme’ hanno sottolineato l’importanza di tutelare le risorse naturali attraverso azioni concrete e una pianificazione sostenibile. "Siamo qui oggi per mostrare che la cura del nostro territorio passa anche attraverso gesti semplici come una camminata ecologica – ha dichiarato la candidata sindaco Claudia Capriotti – . Il fiume Tronto è una risorsa preziosa per la nostra comunità e deve essere protetto e valorizzato. Vogliamo che questa iniziativa sia solo l’inizio di un percorso di attenzione e rispetto per l’ambiente". Durante il percorso, i partecipanti hanno raccolto rifiuti abbandonati e discusso progetti per il miglioramento e la manutenzione dell’area fluviale. Inoltre, esperti di flora e fauna locali hanno illustrato le peculiarità dell’ecosistema del Tronto, coinvolgendo grandi e piccoli in attività didattiche e di sensibilizzazione ambientale.