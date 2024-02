La Polisportiva impegnata su tre fronti

Domenica scoppiettante per i portacolori della Polisportiva Servigliano, gli atleti infatti sono stati impegnati su più fronti riuscendo a mettersi sempre in evidenza in ogni gara. Al Trail del Monte Labbrone, a Trasacco in Abruzzo, nella gara impegnativa di circa 13 chilometri gli specialisti Roberto Tirabasso e Jack Perugini, hanno conquistato rispettivamente il quarto ed il sesto posto assoluto, vincendo entrambi le proprie categorie. A Barletta, in una mattinata perfetta per correre, nella mezza maratona, Lorenzo Nardi migliora il suo record personale fermando il cronometro a 1h22’31". A Civitanova Marche, grazie all’ottima organizzazione dell’atletica Ama, si è disputata la seconda prova del campionato di società di cross per le categorie assolute. Hanno partecipato Mirko Cruciani e Simone Profili, entrambi sono riusciti a distinguersi concludendo il percorso di 10 chilometri con tempi cronometrici di rilievo.