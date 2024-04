La Primavera bianconera sconfitta di misura a Pisa. E scivola al quinto posto

1

ASCOLI

0

: Vukovic, Baldacci (dal 22’ s.t. Gueye), Ghibaudo (dal .2’ s.t. Bartolini), Trdan, Sapola, Coppola, Sala, Cannarsa (dal 22’ s.t. Saltalamacchia), Buffon (dal 22’ s.t. Tosi), Raychev, Ferrari (dal 18’ s.t. Dama). Panchina: Baglini, Rosini, Rossi, Doveri, Casagrande, Lovo, Campani. Allenatore: Innocenti.

ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Lattanzi (dal 22’ s.t. Gorica), Gaffuri, Piermarini, Deriu (dal 30’ s.t. Ciccanti), Bando, Colaiacomo, Lo Scalzo, Del Moro (dal 40’ s.t. Loretucci). Panchina: Amato, Sottil, Rossi, Di Teodoro, Carano, Barrotta, Solmonte, Carosi, Gaspari. Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Marcatore: al 43’ p.t. Raychev

Note - ammoniti Ferrari, Dama per il Pisa. Corner: 2-6.

La scia positiva della Primavera di Ledesma si interrompe a Pisa. In trasferta contro i nerazzurri il Picchio si fa superare da un gol di Raychev in chiusura di primo tempo e poi nella ripresa non riesce a recuperare lo svantaggio. Il ko così vede l’Ascoli scivolare al quinto posto.