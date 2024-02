La Primavera sfida il Benevento al Picchio Village

Altro fine settimana particolarmente caldo per il settore giovanile dell’Ascoli che vedrà nuovamente impegnate le formazioni del proprio vivaio. La Primavera di Ledesma, reduce da 3 vittorie consecutive, proverà a continuare la sua opera di risalita della classifica verso un piazzamento playoff sfidando in casa il Benevento. Appuntamento al Picchio Village domani con fischio d’inizio alle 11. I bianconeri hanno un solo punto di ritardo dagli spareggi che aprirebbero la possibilità di tentare la promozione in Primavera 1. L’under 17 di Giorgi invece proverà a lasciare l’ultimo posto cercando di battere il Cosenza nella gara che si disputerà domenica al centro sportivo Sant’Antonello di Montalto Uffugo. Under 16 e 15, rispettivamente guidate da Monaco e Cusimano, sfideranno entrambe l’Empoli dei pari età al Monteboro. I ragazzi dell’under 14 di Bonfiglio infine hanno tutte le serie intenzioni di dimenticare l’ultimo ko col Pescara rimettendosi in moto con il confronto che li vedrà di scena nella tana del Frosinone.