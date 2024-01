La Ro.Gi. assume meccanici e montatori di macchinari

La Ro.Gi. macchine per calzaturifici e solettifici, azienda di Porto Sant’Elpidio assume due meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati. Il profilo richiesto è quello di meccanico manutentore montatore per montaggio macchinari, montaggio quadro elettrico e revisione macchinari usati, installazione e manutenzione. E’ richiesta esperienza. L’annuncio è rivolto a persone con un’età tra i 20 e i 40 anni, automunite. La proposta di contratto è a tempo indeterminato ed orario tempo pieno (dalle 8.30 alle 12.30 al mattino, dalle 14 alle 18 nel pomeriggio). Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae a info@rogimacchine.it. Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fermo (email centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it,

telefono 0734/212656 o 0734/212670).