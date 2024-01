La Samb all’inseguimento: "Non possiamo sbagliare"

Samb al primo dei confronti diretti di questo girone di ritorno. Vietato sbagliare. Neppure a dirlo, la gara odierna, contro l’Avezzano, per i rossoblù pesa quanto una finale anche se il campionato è ancora lungo. E’ la classifica a mettere pressione alla squadra di Lauro che se vuole rimanere in scia al Campobasso e non perdere terreno sulle dirette concorrenti Avezzano e L’Aquila, ora a pari punti con i rossoblù sul secondo gradino, non può non vincere. Appena due lunghezze sotto c’è anche la Vigor Senigallia in agguato. L’allenatore Maurizio Lauro lo sa bene. La posta in palio è alta, i conti in casa rossoblù se li sono ovviamente fatti tutti. Una sconfitta rimetterebbe in discussione anche la posizione dell’allenatore, riconfermato poco prima di Natale. "Mi aspetto una grossa prestazione da parte dei ragazzi – ha detto proprio mister Lauro, ieri, al termine dell’allenamento di rifinitura -. Non possiamo commettere altri passi falsi, è vietato sbagliare, dobbiamo recuperare dei punti, siamo indietro, bisogna cominciare a vincerle tutte". La gara di Tivoli, condizionata dall’espulsione di Bontà e terminata con un pareggio, degli strascichi li ha inevitabilmente lasciati. "Il rammarico c’è – ha proseguito l’allenatore - ma ormai dobbiamo lasciarcelo alle spalle. Dobbiamo pensare piuttosto alla reazione avuta anche in dieci a Tivoli e alla forza che abbiamo avuto per provare a vincere la gara fino alla fine. E da lì che dobbiamo ripartire. Ci aspetta una gara, in casa, difficile, ma dovremo far di tutto per vincerla. La squadra sta bene, è in un buono stato di condizione psico-fisica, quindi siamo sicuri di poter fare una grande partita, vedremo se ci siamo". Anche L’Avezzano ci crede. La squadra allenata da Pino Ferazzoli è in serie positiva da tre turni e domenica scorsa ha rifilato ben sei gol al Real Monterotondo. "L’Avezzano – ha così analizzato l’avversario mister Lauro – è una squadra che è cambiata molto rispetto all’andata, hanno fatto tanto mercato, hanno preso anche giocatori dalla Serie C. Ma al di là dell’avversario, noi dobbiamo fare la nostra prestazione". Ora, Lauro, che in una gara così delicata, non potrà sbagliare l’undici da opporre all’Avezzano, sembra orientato a schierare tra i pali il 2003 e anche ex Avezzano Coco. Così, per la regola degli under, dovrà impiegare il 2005 Tourè in mediana insieme a due over, Arrigoni sicuramente e uno tra Scimia e Barberini. Non è da escludere, comunque, l’impiego di Pietropaolo, protagonista di due prestazioni convincenti con Sora e Tivoli, e quindi dei 5 under. Se Lauro, invece, confermerà il 2007 Grillo tra i pali, a centrocampo, al fianco di Pietropaolo ed Arrigoni, dovrebbe giocare uno tra Scimia e Barberini. In difesa Zoboletti e Pagliari sulle corsie di competenza con Sbardella e Sirri al centro. Confermato anche il tridente Senigagliesi, Tomassini e Battista con Fabbrini che dovrebbe subentrare solo a gara in corso.

s.v.