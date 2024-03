La Samb riparte dopo l’esonero di Lauro. Scelto Alessandrini per la panchina rossoblù

Il dopo Lauro porta il nome di Marco Alessandrini. L’allenatore di Cuneo, 69 anni, vanta 500 panchine tra i professionisti corredate dalla vittoria di un campionato di serie D conquistato con la Vis Pesaro e di una Coppa Italia di serie C conquistata con Lo Spezia. Cercava un profilo di spessore, la Samb, e alla fine la scelta è ricaduta su di lui. Ieri mattina, però, i dirigenti rossoblù erano concentrati su tutt’altra ipotesi. Hanno passato mezza giornata a cercare di capire se un collaboratore di serie A potesse allenare in D, rescindendo ovviamente il contratto. Tutto questo per cercare di portare a San Benedetto Tiziano De Patre, ex rossoblù, adesso al Sassuolo (appunta in Serie A), inquadrato come collaboratore tecnico. De Patre, che in Emilia fa scouting da inizio stagione, domenica era al Riviera delle Palme per seguire Samb-Real Monterotondo, ma soprattutto a vedere i 2005 Zoboletti e Touré. Il ds Stefano De Angelis si è dovuto rassegnare poiché De Patre (l’ultima esperienza nel suo Notaresco dall’estate 2022 al febbraio 2023), resterà al Sassuolo. Per poter allenare la Samb avrebbe, da regolamento, già dovuto rompere il contratto con i neroverdi l‘anno scorso. Dopo che si sono resi conto che De Patre non poteva allenare la Samb, i dirigenti rossoblù si son presi qualche ora di riflessione, rinviando la scelta del nuovo mister. Per tutto il giorno è circolato il nome di Augusto Gentilini ma, in realtà, dalla Samb nessuno lo aveva contattato. L’allenatore romano, ma sambenedettese d’adozione, dopo la salvezza in Lega Pro ottenuta sulla panchina della Triestina nel maggio 2023 è ancora legato agli alabardati fino a giugno, ma alla Samb non avrebbe detto di no e avrebbe trattato la risoluzione del contratto con la Triestina.

In serata l’annuncio della società: "Guida tecnica a Marco Alessandrini". Sia il ds Stefano De Angelis che il consulente Massimiliano Fanesi a quanto pare non erano preparati a dover affrontare l’esonero di Lauro e la scelta del nuovo allenatore, tanto è che la scelta di mandare via il mister sarebbe arrivata direttamente dal presidente Vittorio Massi che, mentre a dicembre si era lasciato convincere dai suoi dirigenti ad andare avanti puntando sul mercato, domenica sera, anche messo sotto pressione dai tifosi (palesi le loro richieste a fine partita ma anche i commenti sui social che non hanno risparmiato critiche neppure all’indirizzo del presidente), ha optato per l’esonero. Una scelta che andava fatta a dicembre, prima della sosta di Natale, dopo la sconfitta contro la Vigor Senigallia quando c’era ancora mezzo campionato da giocare. Ora mancano nove gare, Alessandrini dovrà fare miracoli a partire da domenica, a Termoli. Avrà il compito di ricompattare la squadra e capire cosa fino a questo momento non ha funzionato. Se la Samb vuole correre ancora per la vittoria del campionato non dovrà più sbagliare.

s. v.