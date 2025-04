La Samb si prepara per la trasferta a Fermo: Semprini tra i pali e ritorno al 4-3-3

Questo pomeriggio la Samb riprende ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. I rossoblù devono preparare la trasferta di Fermo, contro una formazione canarina ad un passo dal baratro dell’Eccellenza. Al Recchioni scoccherà l’ora di Emanuele Semprini che prenderà il posto di Orsini tra i pali in queste ultime due giornate di campionato e nella Poule Scudetto. In mezzo al campo ci sarà spazio anche il 2006 Tataranni. Possibile anche una variazione del modulo tattico con Palladini che potrebbe anche tornare al 4-3-3. Palladini per la trasferta di Fermo avrà a disposizione anche Moretti e D’Eramo che hanno scontato il turno di squalifica. Domani Mattia Gennari si sottoporrà ad un intervento chirurgico al dito della mano destra preso il reparto di ortopedia del Madonna del Soccorso di San Benedetto. Il centrale rossoblù si è infortunato nel match con il Teramo. Saranno Livorno e Forlì le avversarie della Samb nel triangolare due della Poule Scudetto. Le gare si disputeranno l’11, il 14 e il 18 maggio. Si qualificheranno per le semifinali le prime classificate dei tre raggruppamenti e la migliore seconda che si disputeranno il 25 maggio e il 1 giugno. Ancora da definire se la finale in programma l’8 giugno si giochi in campo neutro o con match di andata e ritorno. "Festeggiamo insieme" è lo slogan coniato dalla Samb per l’ultima partita della regular season con la Civitanovese in programma il 4 maggio al Riviera delle Palme. Il presidente Vittorio Massi ha deciso di adottare una politica dei prezzi ridotti. Il biglietto di Curva nord, Tribuna est mare e Tribuna laterale nord costerà 8 euro. Non ci saranno ridotti, se non per gli under 12 che pagheranno 1,50 euro. Il tagliando di Tribuna centrale sarà invece acquistabile al prezzo di 25 euro, con ridotti a 15 euro. La prevendita partirà alle ore 10 di domani. Infine la Samb Juniores di Fabio Saggiomo, con il pareggio di Ancona, approda alla fine di girone di sabato prossimo quando affronterà la Recanatese. Questa la formazione rossoblù. Dell’Oglio, Grossi, Contartese,Natalini, Cameli, Fabrizi, Vagnoni, Cardinali, Rpsso, Camela, Incelli. A disp.Coccia, Laraia, Colletta, Salvatore, Mascaretti, De Sanctis, Mancini, Maloni, De Luca.

Benedetto Marinangeli