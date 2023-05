La scuola Alberto Dalla Chiesa

Da ieri la scuola primaria di Monteprandone è intitolata a Carlo Alberto Dalla Chiesa. La scelta fu presa lo scorso anno, in occasione del 40ennale della morte di Dalla Chiesa, dai vertici dell’arma a livello provinciale e locale. "Con l’intitolazione di questa scuola alla memoria del Generale Dalla Chiesa, questa Amministrazione intende lasciare alle generazioni attuali e a quelle future la possibilità di riflettere su un grande rappresentante dell’Arma dei Carabinieri che ha contribuito in maniera fattiva a rendere questo Paese più libero – ha affermato il sindaco Loggi – Ringrazio le Autorità Civili, Militari e Religiose presenti, la dirigente scolastica, le ex dirigenti Francesca Fraticelli e Francesca Camaiani, Rita Forlini dell’Ufficio Scolastico Regionale della Marche, Giuseppe Merlini archivista storico, gli insegnanti e le insegnanti dell’Istituto comprensivo di Monteprandone per aver condiviso questo evento con noi".