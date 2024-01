La sopraelevata si rifà il look: via ai lavori

Finalmente possono avere inizio i nuovi lavori sulla sopraelevata. Lunedì 22 gennaio la provincia di Ascoli darà il via a un intervento di manutenzione straordinaria sul viadotto e sulla rampa nord della strada provinciale 227: rer permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, che avranno durata di circa due settimane, il comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza di modifica della circolazione nelle aree di collegamento tra la Provinciale 277 e le strade comunali. A partire dalle 8 di lunedì 22 gennaio e fino al termine dei lavori, sarà vietato il transito nel tratto di via Scarlatti sottostante la sopraelevata, mentre il sottopassaggio di via Ponchielli sarà percorribile solo in direzione est-ovest, con divieto d’accesso da viale dello Sport. Come di consueto, l’amministrazione comunale raccomanda di impiegare percorsi alternativi, evitando il transito nelle aree immediatamente adiacenti a quella interessata dai lavori. Per coloro che attraversano l’area in direzione sud-nord, si consiglia il passaggio lungo il percorso di via del Mare, piazza D’Acquisto e lungomare oppure lungo via Musone, via Mattei per poi approdare in viale dello Sport. Per coloro che invece provengono da nord, il percorso consigliato è quello di via Sgambati, via Serao e via dei Mille oppure via Scarlatti, via Ponchielli, viale dello Sport. Come illustrato dal presidente della provincia Sergio Loggi, i lavori, dell’importo pari a 1.740.000 euro, costituiscono un nuovo stralcio del Decreto ‘Ponti’, licenziato con l’obiettivo di potenziare la sicurezza e la percorribilità dell’infrastruttura. L’intervento prevede la pulizia e l’asportazione del copriferro ammalorato del viadotto, nonché la riparazione tramite l’applicazione di specifiche malte tixotropiche. Saranno inoltre sostituiti alcuni discendenti ammalorati per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma.