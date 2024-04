La stagione degli eventi parte prima: "Non ci fermiamo solo all’estate"

Ce n’è per tutti i gusti nel calendario degli eventi estivi varato dall’amministrazione comunale di Monteprandone, il cui calendario è stato presentato ieri. A illustrare il nutrito programma sono stati il sindaco Sergio Loggi, Marco Ciabattoni consigliere con delega allo sport, Roberta Iozzi assessore con delega alla cultura, Giacinta Maoloni assessore della giunta del Bim Tronto. Le iniziative partono già nei prossimi giorni. "Si tratta di un calendario che spazia in ogni ambito – ha affermato il sindaco Loggi – Non ci fermiamo all’ambito estivo, ma forse è il caso di definirlo un calendario ’annuale’. Questo è un territorio che è vivace e in fermento e l’organizzazione di tutte queste iniziative lo dimostra". Orgogliosa del programma l’assessora alla cultura Roberta Iozzi. "Abbiamo sempre lavorato in rete con le associazioni del territorio e siamo riusciti a creare un cartellone di grande pregio. Senza di loro tutto questo non poteva nascere". Tra gli eventi ’Salute in Cammino’, dell’Us Acli Marche in piazza dell’Unità a Centobuchi ogni martedì alle 21.

Ogni primo venerdì del mese alle 17 all’asilo nido comunale e nei parchi comunali di Centobuchi e Monteprandone si svolgerà invece l’iniziativa ’Girotondo di Libri’, a cura di Nati per Leggere. Il 3 maggio sarà inaugurato ’Maggio in arte e cultura’, un’esposizione collettiva e personale di arte contemporanea. Nell’ambito del raduno nazionale dei Bersaglieri la serata del 4 maggio (ore 21) il centro storico di Monteprandone ospiterà la Fanfara di Asti. Nell’ambito degli eventi dei ’Borghi più belli d’Italia’, Monteprandone ospiterà la ’Notte della Musica Romantica’ (21 giugno). Poi la musica con il Cassandra Fest in piazza dell’Unità; il festival letterario Piceno d’Autore dal 22 al 24 luglio al borgo storico di Monteprandone.

Marcello Iezzi