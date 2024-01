La viabilità finisce nel mirino

La viabilità, nel comune di Folignano, finisce nel mirino della minoranza, soprattutto dopo l’incidente che nei giorni scorsi ha coinvolto uno scuolabus a Villa Pigna, lungo la strada Piceno Aprutina. I consiglieri di opposizione, infatti, tornano ad attaccare la giunta Terrani. "I residenti chiedono maggiori controlli da parte delle forze di polizia municipale ma il Comune non ascolta – scrive la minoranza in una nota –. Monta la polemica sui social da parte dei cittadini indignati a causa delle molteplici e reiterate infrazioni da parte di qualche incivile ed indisciplinato automobilista. La sosta selvaggia è ormai incontrollata in diverse zone di Villa Pigna, soprattutto in piazza Don Bosco, via Alessandria, via Agrigento, via Brescia e via Iglesias, quest’ultima a Case di Coccia. La situazione della viabilità è una nota dolente".