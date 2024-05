La visita di Tajani nelle Marche: "Le infrastrutture il vero problema"

Antonio Tajani lancia la volata di Forza Italia alle prossime europee facendo tappa nella Marche. Ieri la giornata del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è aperta con la visita ad Ascoli dove, al teatro Filarmonici, è avvenuta la presentazione della lista di partito che appoggerà la corsa del candidato di centrodestra Marco Fioravanti verso la sua possibile riconferma a sindaco. "In Europa serve una politica industriale diversa – commenta il ministro –, ma è importante difendere anche la nostra salute attraverso la dieta mediterranea. Un fattore importante per permettere di allungare la vita. Inoltre c’è da affrontare tutta la grande questione migratoria. Quindi più saremo forti al parlamento europeo e più potremo avere una politica giusta ed equilibrata. Il nostro obiettivo è di raggiungere il 10%. Fioravanti ha dimostrato di saper governare bene la sua città. Lo sosterremo con grande determinazione convinti che vincerà con ampio distacco. Un bravo sindaco deve guardare bene anche al di fuori dei propri confini. Bisogna guardare l’Europa per fare tutto ciò che possiamo per permettere a queste località e a questa regione di essere più competitive". A fare gli onori di casa il sindaco uscente del capoluogo piceno che aggiunge "la presenza di Tajani è un momento importante anche per la credibilità che sta dando all’Italia nel mondo. Questa alleanza ha basi solide. Crediamo fortemente nei valori che mettono la persona al centro di tutto". Presenti anche l’onorevole Francesco Battistoni, e i vertici locali rappresentati da Jessica Marcozzi e Valerio Pignotti.

Poi l’arrivo anche a Civitanova, Ancona, Numana e a seguire Fano. "Le Marche hanno dei problemi infrastrutturali – prosegue –. Sono una delle più belle regioni d’Italia, ma mancano i collegamenti tra Adriatico e Tirreno. Bisogna trasformare il porto di Ancona perché una regione industriale non può avere un porto dove non possono partire navi cargo grandi. Oggi bisogna portare i prodotti marchigiani fino a Gioia Tauro, ricaricarli su navi più grandi e poi spedirli in Oriente. Tutto questo non va bene. Bolkestein? Stiamo lavorando da anni su questo, speriamo di trovare una soluzione che possa tutelare le imprese nel rispetto delle norme". La chiusura a Fano, dove ad accoglierli c’erano la segretaria provinciale Elisabetta Foschi, i segretari locali Rinaldi e Di Tommaso, l’assessore regionale Aguzzi diversi sindaci del territorio tra Gambini di Urbino e i candidati sindaci del centro di Pesaro e Fano, Lanzi e Serfilippi : "Vogliamo tornare a vincere come al tempo di Aguzzi. C’e’ un vento che soffia a favore di Forza Italia".

Massimiliano Mariotti