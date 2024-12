L’addio a Giuseppe Capretti. Oggi in Duomo l’ultimo saluto

La città di Ascoli, piange un altro dei suoi figli più amati. Giuseppe Capretti, ‘Peppe’ per gli amici, se ne è andato a 77 anni a causa delle complicazioni di un ictus che lo aveva colpito la settimana scorsa. Nato a San Benedetto, era stato carabiniere, poi si era trasferito ad Ascoli sposando la professoressa Franca Maroni, poetessa e giornalista, collaboratrice del Carlino. Titolare della Concessionaria Resport Capretti in via Napoli, è stato per anni il punto di riferimento degli appassionati di auto. Aveva anche partecipato a numerose edizioni della cronoscalata Ascoli-Colle San Marco quando la partenza era ancora fissata in viale Marconi dove lui stesso abitava. Prima con l’Alpine e poi con una Renault 4, sfrecciava sui tornanti raccogliendo sempre un tripudio di applausi per la sua guida spettacolare. Conclusa l’esperienza in concessionaria si era specializzato come informatore medico-scientifico per alcune aziende farmaceutiche. Era un venditore nato, simpatico e affabile, capace di vendere anche un frigorifero ad un eschimese. Ultimamente si era trasferito a Montecarrello, vicino Monsampolo dove accoglieva amici e soci del Lions Club Valdaso di cui era stato Presidente così come era stato Presidente del Lions Club Host di Ascoli e della Circoscrizione Marche. Cavaliere della Repubblica, a settembre aveva ricevuto il premio ‘Senior Builder Key’, della Sede Centrale del Lions Club International per i suo 45 anni a di attività nel sodalizio e per l’interesse dimostrato nell’espansione e nel rafforzamento dell’Associazione Lions. La cerimonia funebre verrà celebrata questo pomeriggio alle ore 15 nella Cattedrale di Sant’Emidio dove per l’occasione ci sarà il Maestro Nazzareno Allevi, papà del compositore Giovanni, ad accompagnare il rito al pianoforte.

Valerio Rosa