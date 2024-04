Ladri d’auto ancora in azione

Hanno ripreso a picchiare duro i ladri di auto e di accessori, in particolare pneumatici e cerchioni di vetture di media ed alta fascia. Nella zona centrale di via Roma è sparita un’Alfa Romeo, in via Golgi, zona sud della città è stata rubata un’altra vettura di pregio, proprio in un quartiere che in passato ha visto il furto di diverse vetture e di suv molto costosi. Sulla Riviera delle Palme, tra San Benedetto e Porto d’Ascoli sono arrivate alle forze dell’ordine denunce relative anche alla sparizione delle gomme di auto. Mezzi ritrovati su quattro mattoni. Sono furti, soprattutto questi ultimi, che sembrano eseguiti su commissione. Agenti del commissariato e militari dell’arma stanno svolgendo le relative indagini anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, soprattutto per capire se si tratta dell’opera delle solite bande che arrivano da Cerignola e dintorni o di altre organizzazioni.