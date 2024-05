Ladri d’auto fermati dalla polizia

Nella notte fra mercoledì e giovedì è tornata una "batteria" di ladri di autovetture nella zona centrale di San Benedetto tentando alcuni furti, ma le ciambelle non escono sempre col buco. In via Damiani, vicino all’ospedale Madonna del Soccorso, i malviventi hanno dovuto abbandonare una Hyundai Tucson appena rubata e due giovani di 21 anni del foggiano sono stati fermati dalla polizia stradale del distaccamento di San Benedetto. Un’altra auto è stata danneggiata ed una portata via. Tutta la situazione, a ogni modo, è ancora mantenuta nel riserbo, poiché le attività investigative sono in corso. Di certo sulla riviera delle Palme è stata una notte piuttosto movimentata per le forze dell’ordine, con i carabinieri che hanno operato in appoggio al comando provinciale della polizia stradale che sta conducendo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli. I ripetuti furti di auto e delle ruote di auto, hanno indotto le forze dell’ordine a intensificare i controlli notturni e questa volta i malviventi hanno avuto vita difficile. Com’era prevedibile i due malviventi intercettati dalla polizia sarebbero arrivati da Cerignola dove esiste una vera e propria rete di ricettazione di mezzi rubati e di pezzi di ricambio, ma anche decine di batterie di ladri che partono di sera dalla località in provincia di Foggia per andare a rubare le vetture nei centri abitati lungo tutta la fascia costiera adriatica dalla Puglia fino alla Romagna, servendosi di basisti che segnalano in loco la posizione delle auto d’interesse delle bande di delinquenti.

I malviventi avevano appuntato l’attenzione in via Damiani. Sono stati visti arrivare e leggere i codici delle vetture sui parabrezza, poi sono tornati e con l’ausilio di un pc portatile dove, evidentemente, avevano inserito i dati ed hanno aperto le auto: una Hyundai Tucson è stata rubata ed è uscita al casello autostradale di Foggia, una Kia Sportage è stata danneggiata, ma i ladri non hanno fatto in tempo a portarla via, mentre un’altra Hyundai Tucson è stata recuperata dalla polizia che ha bloccato i due giovani pugliesi. Il proprietario di quest’ultima vettura ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto proprio mentre i malviventi stavano per filarsela a bordo della Tucson. Prima del blitz di giovedì notte sul lungomare di San Benedetto era stata rubata un’Alfa Romeo Stelvio di poche settimane di vita, parcheggiata dal proprietario, di Cossignano, in direzione dello chalet Lido Azzurro.

Marcello Iezzi