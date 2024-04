Ladri nelle aziende: pochi euro, tanti danni

Non si arresta la litania di furti nelle vallate del Piceno. Dopo la valle del Tronto il fenomeno sta subendo una forte recrudescenza anche in quella del Tesino dove, stando alle dinamiche degli eventi criminali, vi sarebbero all’opera più bande. Almeno una ben organizzata che punta principalmente sulle aziende e probabilmente una o due che si occupano di furti in appartamenti. Intorno alle quattro di ieri una banda di tre o quattro persone ha attaccato la nota ditta Agricola Salvan, specializzata nella produzione di piantine da ortaggio di cui è comproprietario l’ex sindaco di Grottammare Luigi Merli. Il bottino è di qualche centinaia di euro di fondo cassa, ma i danni causati dai delinquenti sono consistenti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto i membri della banda sarebbero giunti dal lato sud, versante torrente Tesino. Hanno prima bloccato i cancelli con il filo di ferro filato per ritardare l’arrivo delle guardie giurate o dei carabinieri poi, con una mazza di ferro hanno sfondato il vetro della porta blindata facendo scattare l’allarme.

A quel punto, nel maldestro tentativo di interrompere le comunicazioni attraverso internet, hanno iniziato ha spaccare le cabine, le linee di collegamento e attrezzature tecnologiche. Dopo aver rovistato in tutte le scrivanie e negli armadi, dove viene conservata la contabilità, se ne sono andati facendo perdere le loro tracce nel volgere di una decina di minuti.

Due sere prima era stata visitata un’officina meccanica poco distante. I ladri di appartamento, invece, giovedì a mezzogiorno hanno colpito in via Marcovaldo, nella solita zona ex Ferriera. Alloggio a soqquadro rubati denaro e manili d’oro. La sera precedente, fra le 21 e le 22, i malviventi hanno tentato di introdursi in un appartamento di via Trento, nel quartiere Bellosguardo Sgariglia.

Marcello Iezzi