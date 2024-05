Ladri senza cuore tornano nelle scuole. Nuova visita alla Allegretti, rubati 15 pc

I ladri sono tornati a far visita alla scuola Allegretti di Monteprandone. A distanza di soli due mesi, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, i ladri sono tornati a colpire l’istituto scolastico. Un furto identico sia nella dinamica e sia per il materiale rubato. I ladri sono di nuovo passati dall’esterno rompendo il doppio vetro dell’aula informatica e portando via una quindicina di computer. I cittadini si chiedono: "Quali le misure sono state adottate dopo l’ultimo furto avvenuto solo otto settimane prima e come mai nel frattempo non siano state installate inferriate o dispositivi volti a fungere da deterrente o a sorvegliare l’aula. Una perdita sicuramente importante per la scuola e per l’utenza sia dal punto di vista economico che da quello della disponibilità delle risorse informatiche ad uso dei ragazzi". Le forze dell’ordine indagano sul caso, anche nel tentativo di recuperare la refurtiva.