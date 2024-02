L’amarezza di Pulcinelli:: "Facciamo i soliti errori. Che rosso hanno visto?"

Amarezza nelle parole del patron Massimo Pulcinelli che dopo la 12esima sconfitta stagionale dell’Ascoli incassata in 24 incontri è tornato ad esprimere, chiaramente via social, il proprio dissenso sull’episodio dell’espulsione di Valzania che in qualche modo ha complicato le cose agli uomini di Castori spianando invece la strada verso il successo del Catanzaro. Decisione presa ad inizio ripresa dall’arbitro Rapuano dopo essere stato richiamo dal var. Non è mancato anche un richiamo nei confronti della squadra per qualche situazione di gioco dove i bianconeri si sono mostrati tutt’altro che impeccabili. "Continuiamo a commettere i soliti errori – si legge -. Ma sono stanco di essere penalizzato da chi giudica, che rosso hanno visto? Senza parole...". Pulcinelli ha poi aggiunto: "La responsabilità è sicuramente mia. Abbiamo ancora 14 finali da giocare. Lo so, siamo tutti delusi, ma occorre metterci l’ennesima sconfitta alle spalle e trovare soluzioni per vincere".