L’AN Brescia alza l’asticella

Tornerà in acqua il 23 aprile per lo sprint di Champions League l’AN Brescia, ma la gioia della Coppa Italia è ancora viva. Dopo nove sconfitte consecutive in finale l’impresa con la Pro Recco resterà per sempre, così come la crescita di un gruppo giovane che conferma come oggi, in Italia, Sandro Bovo sia il miglior allenatore in assoluto. Esordio nelle semifinali playoff l’1 giugno nelle acque del Savona. Serie al meglio delle tre gare, per arrivare all’ultimo atto contro la Pro Recco (che affronta Ortigia), servirà una vittoria in trasferta. A.L.M.