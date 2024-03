L’Anffas festeggia i 66 anni dell’associazione

L’Anffas Grottammare celebra i 66 anni dell’associazione che affianca persone con disabilità e le loro famiglie. Le iniziative si svolgeranno nella sede di Grottammare e nel laboratorio di ceramica, in via Zuccoli 23 a San Benedetto. Tutte le attività saranno aperte al pubblico e gratuite. Nella sede di via Sacconi a Grottammare dalle 15 alle 18 si terrà il mercatino del laboratorio di ceramica artistica della Fondazione e della Cooperativa sociale Anffas Il Faro del Piceno con possibilità di acquisto di prodotti. Nella sala Polivalente: dalle 16 alle 18, prove di musical a "porte aperte" a cura di Ottavia Valeria Ciani, musicoterapista. Nel gazebo, dalle 15 alle 18 punto informativo dell’associazione delle famiglie Anffas Grottammare con la presidente Maria Lauri. I ragazzi del centro diurno lavoreranno alla realizzazione di un quadro con sabbie colorate. La Fondazione Anffas Grottammare si collegherà dalle 11.10 alle 11.20 dai locali di Via Zuccoli con la trasmissione in diretta nazionale per presentare lo sportello antidiscriminazione.