L’anno della scuola La riviera punta sugli asili: col Pnrr 90 posti in più Riapre anche la Manzoni

È senza dubbio la scuola, la protagonista indiscussa della stagione di riqualificazione che il comune sambenedettese si appresta ad inaugurare. In tema di opere pubbliche, infatti, Viale De Gasperi sta per avviare la realizzazione dei due nuovi asili nido in via Alfortville e in via Togliatti. Al tempo stesso, gli uffici comunali sono in procinto di aprire il cantiere per l’adeguamento sismico della scuola ‘Caselli’. A settembre, infine, riaprirà anche la scuola ‘Manzoni’ di via Ferri, all’interno della quale troverà spazio anche l’asilo un tempo sito in via Manzoni. La domanda di strutture per i più piccoli, insomma, si è fatta sentire: a partire dal mese prossimo partiranno gli interventi di costruzione dei due plessi ‘Alfortville’ e ‘Togliatti’, nei quali saranno investiti complessivamente oltre 2,6 milioni, finanziati dal Pnrr. Il progetto per il plesso di via Alfortville, del costo di 1.584.000 euro, delinea una struttura di 550 metri quadri, mentre quello per il plesso di via Togliatti, che vale 1.056.000 euro, prevede una struttura di circa 410 metri quadri nell’area limitrofa alla scuola materna. Entrambe le strutture saranno realizzate secondo il principio di efficienza energetica ‘Nearly Zero Energy Building’, ovvero saranno edifici a consumo energetico quasi nullo. Nel rispetto di questi parametri, la struttura portante dei plessi sarà realizzata in legno X-Lam, impiegherà un impianto fotovoltaico, un impianto di ricircolo d’aria e un recuperatore di calore per abbattere i costi di riscaldamento e raffrescamento. Infine, l’isolamento degli spazi interni sarà ulteriormente rafforzato dall’impiego di infissi in alluminio a taglio termico e vetri bassamente emissivi.

Il plesso di via Alforville sarà immerso nel verde, all’interno della pineta a sud del polo scolastico esistente. In questo modo sarà possibile offrire agli alunni uno spazio giochi all’aperto di circa 400 metri quadrati, direttamente a contatto con le aule. La struttura di via Togliatti avrà invece accesso diretto dalla strada e sarà diviso in due parti che ruotano attorno a un giardino centrale: nella struttura nord troveranno posto i servizi, come la cucina, mentre la struttura sud ospiterà le aule che affacciano sul giardino, protette da intemperie e soleggiamento eccessivo da una tettoia. Grazie alla realizzazione delle due nuove scuole, il servizio dei nidi d’infanzia comunali guadagnerà in tutto 90 nuovi posti: 35 nel plesso di via Alfortville e 55 nel plesso di via Togliatti. Come previsto dal Pnrr, i lavori dovranno concludersi entro dicembre 2025.

A fine novembre 2022, inoltre, è stato dato via libera all’adeguamento sismico della scuola ‘Caselli’ di via Gino Moretti, il cui progetto definitivo ha un valore di quasi 1,5 milioni, di cui ben 960mila provenienti, anche in questo caso, dal Pnrr. Per fare in modo che il cantiere prosegua speditamente, le classi quinte della ‘Caselli’ saranno provvisoriamente trasferite alla scuola ‘Miscia’ di via Ferri: adiacente ad essa, sta per riaprire la scuola ‘Manzoni’, anch’essa beneficiaria di un adeguamento sismico.

Giuseppe Di Marco