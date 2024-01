‘Lanterne archivistiche’: ecco tutti gli appuntamenti

L’Archivio di Stato torna a proporre alla cittadinanza ‘lanterne archivistiche’, momenti di riflessione sul mondo dell’archivistica e della storia. "La conservazione, la descrizione e l’accessibilità di documenti stanno alla base di pratiche di interesse pubblico che riguardano quotidianamente ciascun cittadino sia nell’esercizio di diritti fondamentali che nel rapportarsi con la storia – commenta il direttore Tedeschi – Siamo sempre più convinti che di queste tematiche si debba parlare pubblicamente. Con l’auspicio che tali incontri possano spronarci alla riflessione pacata e razionale per cercare di comprendere meglio la complessità del nostro presente e magari offrirci anche qualche spunto per l’elaborazione di soluzioni ai tanti problemi posti dalla contemporaneità".In programma il 23 gennaio alle 16 ci sono gli interventi di Giorgia Di Marcantonio, dall’Università di Macerata, e Claudio Pavone. L’8 febbraio, stessa ora, Furio Cappelli terrà un incontro su ‘Storia e controstoria, ovvero: è mai esistito Carlo Magno?’. Ultimo episodio per il mese di febbraio, il 29, il vescovo di Ascoli Giampiero Palmieri approfondirà con i presenti ‘Il significato biblico della memoria’. Ultimo mese per l’evento ‘Lanterne archivistiche’ sarà marzo, cn duplice appuntamento: il 7 marzo, Stefano Allegrezza dell’Università di Bologna parlerà della ‘la trasmissione delle memorie personali digitali: criticità, soluzioni e prospettive’ mentre a chiudere l’edizione del 2024 ci sarà Maria Guercio dell’ Università ’La Sapienza’ di Roma per approfondire il tema della ‘Rete degli Archivi di Stato per le memorie digitali d’Italia’, in data da definirsi. Per prenotarsi: 0736264513, 0736264514, as-ap@cultura.gov.it,.

Ottavia Firmani