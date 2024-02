L’Ascoli fa un bel regalo a Castori. Che vittoria per le 550 panchine

Il modo migliore per festeggiare le 550 panchine in serie B. Castori e il suo Ascoli sono riusciti a superare positivamente il bivio cruciale di Piacenza che avrebbe potuto rilanciare la corsa dei bianconeri o deprimerli mentalmente verso scenari complicati. Il duello salvezza con la Feralpisalò si sapeva che non sarebbe stata una gara di calcio. E su quel rettangolo verde entrambe avevano molto sia da guadagnare che da perdere. Nella seconda ipotesi parliamo di un vero dramma che fortunatamente è capitato agli avversari. In campo il Picchio per quasi tutto il confronto ha subìto la formazione di Zaffaroni senza riuscire ad esprimere né una manovra di gioco lucida né un possesso palla finalizzato a costruire pericoli. Però quando si è paventato l’attimo per colpire i bianconeri si sono mostrati estremamente cinici nel capitalizzare al massimo. In realtà le occasionissime sarebbero state due considerando anche il gol divorato in maniera incredibile da D’Uffizi nel finale. Non è peccato ammettere che probabilmente a giocare meglio sono stati i gardesani, ma il Picchio ha ottenuto ugualmente quello che serviva e questo conta. Adesso però il risultato portato a casa non basta, ma deve costituire il trampolino per continuare su questa strada ottenendo altri 4-5 successi necessari. Il doppio turno interno al Del Duca contro Brescia (domani alle 18.15) e Reggiana (domenica alle 16.15) sarà una chance unica da sfruttare a proprio vantaggio. Questa settimana quindi potrebbe essere la più importante della stagione per l’Ascoli. Intanto i 3 punti conquistati costituiscono il bottino che serviva per poter ancora ambire ad un mantenimento della categoria diretto senza l’eventualità di dover fronteggiare il drammatico spareggio playout. A commentare l’esito del match andato in scena al Garilli è stato Massimo Pulcinelli che era presente in tribuna. "Prestazione complicata – posta il patron via social -, premiati dai 3 punti con il gol di Masini. Tanto lavoro da fare, non ci siamo ancora. Contava vincere, festeggiamo moderatamente e da domani pensiero al Brescia. Complimenti a mister Castori per le 550 gare in serie B". Contro le Rondinelle il Picchio andrà in campo senza il proprio timoniere, espulso nei momenti concitati che hanno visto l’ex Manzari fare 1-1 poi annullato dal var. L’Ascoli anche stavolta proverà a farsi forte con una grande prova della propria retroguardia che da due partite non subisce gol. Il terzetto Vaisanen-Bellusci-Mantovani sta fornendo grande compattezza. La scelta di tenere fuori Botteghin, seppur tra qualche polemica, ha dato netta ragione al tecnico. A dirlo è stato il campo. Quello che però adesso dovranno cercare di migliorare i bianconeri in questo residuo tempo che divide dal prossimo impegno è la fase offensiva dove la squadra sta mostrando evidenti difficoltà.

Massimiliano Mariotti