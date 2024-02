L’Ast: "Al pronto soccorso ci sono due medici"

Al Pronto soccorso di San Benedetto è in servizio un solo medico? La direzione dell’Ast 5 smentisce la notizia ed elenca personale e prestazioni attualmente attivi al Ps del nosocomio rivierasco: "Come sempre – recita la nota – sono presenti per gli ambulatori due medici in tutte le ore del giorno, oltre al supporto dato dai vari consulenti nelle diverse branche specialistiche. Dal 1° febbraio, inoltre, la presenza dei posti letto obi (osservazione breve intensiva, nda) e di Medicina d’urgenza allo stesso piano, negli spazi contigui, ha determinato la presenza negli spazi del pronto soccorso di un medico in più nelle 12 ore diurne. Da oltre un anno opera all’interno del Pronto soccorso un medico afferente ad una cooperativa di servizi: da settembre, questo medico può (per requisiti previsti nel bando di gara), visitare e curare ogni tipologia di paziente, di qualunque codice di gravità". La direzione inoltre chiarisce che sono presenti "otto infermieri al mattino, otto al pomeriggio e sette la notte. A questi si aggiungono sempre due infermieri dedicati al servizio di emergenza territoriale 118. Si tratta di un numero di presenza superiore agli standard previsti dalle linee guida e dalle norme di legge, che stabiliscono il numero corretto in base al numero degli accessi". Infine, quanto ad operatori sociosanitari, la nota afferma che ce ne sono tre al mattino, tre al pomeriggio e due la notte.